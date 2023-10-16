На Львовщине разоблачили женщину на мошенничестве по продаже несуществующих товаров для военных

Предварительно установлено, что мошенница успела обмануть троих пострадавших на сумму более 30 тысяч.

Фото: прокуратура

Во Львовской области 26-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве за продажу несуществующих товаров для военных. Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Предварительно установлено, что мошенница успела обмануть троих пострадавших на сумму более 30 тысяч.

По данным следствия, жительница Львовщины выманивала средства у граждан под видом продажи несуществующего военного снаряжения. Она создала профили в соцсетях Instagram и Telegram, где предлагали приобрести военную форму, военный шлем, переносные зарядные устройства.

За товар просила полную предоплату на банковскую карту. В то же время, никаких товаров у подозреваемой не было, а полученными деньгами она распоряжалась на собственные нужды.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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