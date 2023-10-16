Перерегистрация автомобиля в Дії: началось бета-тестирование новой услуги

В Дії будет доступна перерегистрация для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов.

Как ранее мы писали, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что вскоре в Дії станет доступной услуга по перерегистрации авто в несколько кликов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что 16 октября стартует запись на бета-тестирование услуги.

«Перерегистрация в Дії будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю – ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт», - сообщил он.

Также он добавил, что будет возможность доставки документов.

«Например, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты. Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.

Присоединяйтесь к бета-тестированию и улучшайте государственные услуги вместе с нами», – заявил Михаил Федоров.

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