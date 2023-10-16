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Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

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Для судов снизят расходы развития на 62 млн грн, увеличив финансирование ВСП и ВККС, а также снимут с судов 237,8 млн грн для обеспечения образовательной субвенции.

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Продать или купить авто можно будет в Дії – министр внутренних дел

15:25, 16 октября 2023
В скором времени в Дії будет доступна услуга по перерегистрации авто в несколько кликов.
Продать или купить авто можно будет в Дії – министр внутренних дел
Изображение: freepik.com
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Вскоре купить или продать транспортное средство можно онлайн прямо в смартфоне. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Так, он отметил, что в понедельник, 16 октября, стартует набор на бета-тестирование такой функции в Дії.

«После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов», - подчеркнул Клименко и отметил, что желающие принять участие в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество.

Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю – ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

«Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты. Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД», - сообщил Федоров.

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