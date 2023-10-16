Продать или купить авто можно будет в Дії – министр внутренних дел

В скором времени в Дії будет доступна услуга по перерегистрации авто в несколько кликов.

Изображение: freepik.com

Вскоре купить или продать транспортное средство можно онлайн прямо в смартфоне. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Так, он отметил, что в понедельник, 16 октября, стартует набор на бета-тестирование такой функции в Дії.

«После успешного завершения тестирования все пользователи смогут переоформить легковое авто, мотоцикл или мопед в несколько кликов», - подчеркнул Клименко и отметил, что желающие принять участие в бета-тестировании смогут реально продать или приобрести движимое имущество.

Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю – ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

«Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты. Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД», - сообщил Федоров.

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