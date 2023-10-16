Продати чи купити авто можна буде у Дії, – міністр внутрішніх справ

Незабаром у Дії стане доступною послуга з перереєстрації авто у кілька кліків.

Зображення: freepik.com

Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, він зазначив, що в понеділок, 16 жовтня, стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії.

«Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків», - наголосив Клименко та зауважив, що охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

«Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС», - повідомив Федоров.

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