Обрано голову Комунарського районного суду міста Запоріжжя

Суд очолив Едуард Стоматов.

16 жовтня у Комунарському районному суді міста Запоріжжя відбулись збори суддів, на яких вирішувалось питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Шляхом таємного голосування головою Комунарського районного суду міста Запоріжжя зборами суддів обрано суддю Едуарда Стоматова з 22 жовтня 2023 року строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.