Припинення держслужби у разі виходу на пенсію: роз'яснення НАДС

У НАДС надали роз’яснення щодо окремих питань державної служби.

У Національному агентстві України з питань державної служби надали роз’яснення щодо окремих питань припинення державної служби у разі виходу державного службовця на пенсію, а також щодо продовження строку перебування на державній службі після досягнення державним службовцем 65-річного віку.

Як ми повідомляли, у Комітету ВРУ обговорили підходи до умов оплати праці держслужбовців органів судової влади у наступному році.

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