Прекращение госслужбы в случае выхода на пенсию: разъяснение НАГС

В НАГС предоставили разъяснения относительно отдельных вопросов государственной службы.

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы предоставили разъяснения относительно отдельных вопросов прекращения государственной службы в случае выхода государственного служащего на пенсию, а также относительно продления срока пребывания на государственной службе после достижения государственным служащим 65-летнего возраста.

Как мы сообщали, в Комитете ВРУ обсудили подходы к условиям оплаты труда госслужащих органов судебной власти в следующем году.

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