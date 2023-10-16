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Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

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Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

14:59, 16 октября 2023
Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.
Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых
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Виключно колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право приймати рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Про це йдеться у науковому висновку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Як зазначають науковці, у випадку, якщо в результаті кваліфікаційного оцінювання за процедурою оцінки відповідності судді займаній посаді буде прийняте рішення про невідповідність судді займаній посаді, виключно колегія ВККС уповноважена вносити відповідну рекомендацію до Вищої ради правосуддя про звільнення судді на підставі п. 16-1 розділу XV Перехідні положення Конституції України.

Внесення зазначеної рекомендації іншим суб’єктом є порушенням п. 2 ст. 19 Конституції України та п. 20 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про судоустрій і статус суддів», що відповідно до Регламенту Вищої ради правосуддя має тягнути залишення такого документу без руху.

«Єдиною організаційною формою роботи ВККС щодо реалізації повноваження зі здійснення кваліфікаційного оцінювання є колегія. Тобто, питання про відповідність судді займаній посаді в межах зазначеної процедури, вирішується колегією, а не пленарним складом ВККС», вказано у висновку.

Відповідний висновок наданий й Національним університетом «Львівська політехніка», зокрема, членом НКР при КСУ.

«Закон чітко встановлює, що відповідність оцінюється колегіями, а не ВККС в цілому», зазначили науковці.

Також у висновку зазначається, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

До аналогічних висновків прийшли науковці Рівненського державного гуманітарного університету та фахівці Національної академії внутрішніх справ.

Нижче наводимо висновки.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала висновки стосовно цього питання від КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя СтусаНаціонального університету «Одеська юридична академія»Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук УкраїниЗапорізького національного університету, Академії адвокатури України.

Автор: Наталья Мамченко

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