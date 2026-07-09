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Верховный Суд отменил приговор мужчине, который отобрал телефон за долг в 1000 грн: в его действиях усмотрели признаки разбоя

10:00, 9 июля 2026
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Изъятие имущества в качестве залога за долг: Верховный Суд указал на ошибки судов при разграничении разбоя и принуждения к исполнению обязательств.
Верховный Суд отменил приговор мужчине, который отобрал телефон за долг в 1000 грн: в его действиях усмотрели признаки разбоя
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По делу № 333/11141/23 Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда отменил решение апелляционного суда по делу, в котором мужчина, угрожая пистолетом, забрал у потерпевшего мобильный телефон якобы «в качестве залога» за долг. При этом обвиняемый был осужден не за разбой, а за принуждение к исполнению гражданско-правового обязательства. Суд подчеркнул, что изъятие чужого имущества для обеспечения возврата долга не охватывается статьей 355 Уголовного кодекса Украины и требует надлежащей правовой оценки.

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Что известно из материалов дела

Событие произошло вечером 17 октября 2023 года. По данным дела, обвиняемый по просьбе своего знакомого встретился с потерпевшим, который, по словам знакомого, должен был вернуть 1 000 грн за реализованные мобильные телефоны. Подойдя к потерпевшему сзади, он схватил его за шею, достал стартовый пистолет, который потерпевший воспринял как настоящее огнестрельное оружие, приставил его к груди и начал требовать деньги. Когда потерпевший заявил, что никакого долга не имеет, обвиняемый произвел выстрел вверх.

Коммунарский районный суд г. Запорожья признал обвиняемого виновным не в разбое, как это инкриминировало обвинение, а переквалифицировал его действия с ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой) на ч. 1 ст. 355 УК Украины (принуждение к исполнению гражданско-правового обязательства). Суд назначил ему один год ограничения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком. Запорожский апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил приговор без изменений.

Прокурор обжаловал это решение, указав, что действия обвиняемого были направлены именно на завладение чужим имуществом путем разбойного нападения. Также он отмечал, что апелляционный суд не проверил должным образом, существовало ли между сторонами гражданско-правовое обязательство, не дал оценки показаниям потерпевшего и другим доказательствам, а также безосновательно отказался повторно исследовать доказательства.

Верховный Суд поддержал доводы прокурора

Верховный Суд напомнил, что апелляционный суд обязан не только проверить законность и обоснованность приговора, но и дать исчерпывающие ответы на все доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Формальный пересмотр дела без надлежащей оценки аргументов сторон не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд обратил внимание, что прокурор в апелляционной жалобе указывал на неправильную правовую оценку действий обвиняемого. По его мнению, местный суд безосновательно переквалифицировал обвинение с разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины) на принуждение к исполнению гражданско-правового обязательства (ч. 1 ст. 355 УК Украины), хотя, по доводам стороны обвинения, действия мужчины были направлены на завладение мобильным телефоном потерпевшего путем разбойного нападения.

В то же время Верховный Суд отметил, что апелляционный суд должным образом не проверил эти доводы и фактически лишь согласился с выводами суда первой инстанции, не выяснив всех обстоятельств уголовного производства.

Суд напомнил, что уголовная ответственность по статье 355 УК Украины наступает только тогда, когда лицо принуждают исполнить или не исполнить уже существующее гражданско-правовое обязательство, возникшее на законных основаниях. При этом принуждение должно состоять из двух взаимосвязанных действий: требования исполнить или не исполнить гражданско-правовое обязательство и угрозы применения насилия либо повреждения или уничтожения имущества.

Верховный Суд также неоднократно подчеркивал, что при разграничении преступления, предусмотренного ст. 355 УК Украины, от других преступлений следует исходить из того, что при принуждении к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств виновный не посягает на чужое имущество, право на него и не требует от потерпевшего совершения иных действий имущественного характера, которые тот не обязан совершать. Он лишь принуждает потерпевшего исполнить свою юридическую обязанность, вытекающую из гражданско-правовых обязательств. При совершении такого преступления посягательство на собственность отсутствует.

Вместе с тем Суд отметил, что статья 355 УК Украины не предусматривает такого способа принуждения, как изъятие и удержание чужого имущества для обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Между тем по этому делу суды установили, что обвиняемый, удерживая потерпевшего за шею и угрожая предметом, похожим на пистолет, который потерпевший воспринял как настоящее оружие, получил от него мобильный телефон. То есть фактически были установлены активные действия по изъятию чужого имущества. Кроме того, между установленными судами фактическими обстоятельствами и их юридической оценкой возникло противоречие, что является недопустимым.

Кроме того, суд обратил внимание, что прокурор также ссылался на показания потерпевшего, который утверждал, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, требовал от него уплатить несуществующий долг, после чего завладел его мобильным телефоном. Однако апелляционный суд не дал надлежащей оценки этим доводам и не мотивировал, почему их отклонил.

Верховный Суд также указал, что апелляционный суд ошибочно считал себя лишенным возможности повторно исследовать доказательства из-за отсутствия соответствующего ходатайства прокурора. Кассационный суд подчеркнул, что если апелляционная жалоба содержит доводы о неправильном применении уголовного закона либо несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, апелляционный суд вправе повторно исследовать доказательства даже без отдельного ходатайства стороны.

Таким образом, постановление апелляционного суда подлежит отмене на основании пунктов 1 и 2 ч. 1 ст. 438 УПК Украины, а уголовное производство — направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Что касается доводов прокурора о чрезмерной мягкости назначенного обвиняемому наказания, Верховный Суд отметил, что в связи с отменой обжалуемого судебного решения, в частности по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 438 УПК Украины, суд кассационной инстанции лишен возможности давать им оценку.

Кроме того, при новом рассмотрении суду апелляционной инстанции необходимо учесть изложенные выводы, исследовать обстоятельства, имеющие правовое значение, тщательно проверить доводы апелляционной жалобы прокурора, оценить доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность — с точки зрения достаточности и взаимосвязи, после чего принять законное, обоснованное и надлежащим образом мотивированное судебное решение.

С учетом изложенного Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора. Решение апелляционного суда отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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Верховный Суд отменил приговор мужчине, который отобрал телефон за долг в 1000 грн: в его действиях усмотрели признаки разбоя

Изъятие имущества в качестве залога за долг: Верховный Суд указал на ошибки судов при разграничении разбоя и принуждения к исполнению обязательств.

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