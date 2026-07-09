Можно ли обжаловать мобилизацию из-за ошибки при оформлении бронирования: суд решил спор врача с работодателем и ТЦК

Третий апелляционный административный суд рассмотрел спор о последствиях неоформления бронирования медицинского работника.

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Вопрос бронирования военнообязанных работников, в частности медицинских работников критически важных учреждений здравоохранения, остается одним из наиболее дискуссионных в судебной практике. На практике нередко возникают споры, когда работник считает, что выполнил все необходимые действия для оформления бронирования, однако вследствие действий или бездействия работодателя, а также особенностей ведения воинского учета бронирование не было оформлено, после чего лицо было привлечено к мероприятиям по мобилизации.

В подобных спорах судам необходимо определить пределы ответственности работодателя, территориального центра комплектования и социальной поддержки и самого военнообязанного, а также выяснить, может ли неоформление бронирования являться основанием для удовлетворения требований о защите прав лица.

Третий апелляционный административный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по спору по иску врача медицины неотложных состояний к коммунальному некоммерческому предприятию, в котором он работал, и территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Истец просил признать противоправными действия и бездействие ответчиков, связанные с оформлением его бронирования, выдачей военно-учетного документа, внесением сведений об образовании и военно-учетной специальности, а также с осуществлением мероприятий по мобилизации.

Суть дела

Истец работает врачом медицины неотложных состояний с 1 февраля 2016 года. Ссылаясь на положения постановлений Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года и №36 от 14 января 2025 года, он считал, что как медицинский работник критически важного учреждения здравоохранения подлежит бронированию от мобилизации.

По утверждению истца, для оформления бронирования он выполнил все необходимые действия. После обращения работодателя в территориальный центр комплектования относительно необходимости оформления военно-учетного документа он был поставлен на воинский учет, прошел военно-врачебную комиссию, обновил военно-учетные данные и предоставил работодателю военно-учетный документ, сформированный через приложение «Резерв+». Работодатель, в свою очередь, 21 июля 2025 года подал через портал «Дія» заявление о бронировании медицинских работников, однако по результатам его рассмотрения истец не был забронирован из-за отсутствия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов информации об обновлении его контактных данных.

Истец указывал, что уже 6 августа 2025 года самостоятельно обновил контактные данные в системе «Резерв+», после чего электронный военно-учетный документ содержал информацию об адресе проживания, номере телефона и электронной почте. Вместе с тем работодатель, по его мнению, повторно не подал заявление о бронировании, хотя после устранения причин предыдущего отказа такая возможность существовала. Именно это бездействие работодателя истец считал причиной того, что фактически утратил право на бронирование.

Параллельно между работодателем и территориальным центром комплектования осуществлялась переписка относительно пребывания истца на воинском учете. После постановки его на воинский учет территориальный центр комплектования сообщил работодателю, что работник состоит на учете только с 17 июля 2025 года, ранее сведения о нем в соответствующем реестре отсутствовали. Также было указано, что работник не числится нарушителем правил воинского учета, однако не обновил свои персональные и контактные данные в полном объеме, в связи с чем должен лично прибыть для получения военно-учетного документа.

После отказа в бронировании истец обратился в Департамент здравоохранения Кировоградской областной военной администрации с заявлением о предоставлении разъяснений относительно причин отказа. В ответе Департамент сообщил, что работодатель уже повторно обратился в территориальный центр комплектования с запросом относительно пребывания работника на воинском учете и что после отображения обновленных данных в электронных реестрах будет сформировано новое заявление о бронировании.

5 сентября 2025 года истцу была вручена повестка на отправку с определением даты прибытия в территориальный центр комплектования. В тот же день он обратился с заявлением о выдаче бумажного военно-учетного документа. Позднее он также обращался в Департамент здравоохранения с жалобой на бездействие руководства предприятия при оформлении бронирования, а в территориальный центр комплектования — с заявлениями об отсрочке мобилизации, проведении повторного военно-врачебного осмотра и исправлении военно-учетной специальности в соответствии с полученным им высшим медицинским образованием.

Истец подчеркивал, что имеет диплом врача по специальности «Лечебное дело», однако в его военно-учетных документах ему определена военно-учетная специальность, соответствующая младшему специалисту с медицинским образованием. По его мнению, территориальный центр комплектования должен был внести в военно-учетные документы правильные сведения об образовании и определить военно-учетную специальность в соответствии с его квалификацией врача.

Кроме того, истец считал противоправным отказ территориального центра комплектования в выдаче бумажного военно-учетного документа, поскольку, по его убеждению, документ должен был быть выдан независимо от необходимости личного прибытия в территориальный центр комплектования. Также он утверждал, что именно совокупность бездействия работодателя и ненадлежащих действий территориального центра комплектования привела к тому, что он не был забронирован и был привлечен к мероприятиям по мобилизации, несмотря на принадлежность к категории медицинских работников, подлежащих бронированию.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а в части требований относительно действий работодателя закрыл производство по делу. Не согласившись с таким решением, истец обратился с апелляционной жалобой, настаивая на том, что суд неполно исследовал обстоятельства дела, неправильно применил нормы материального права и не дал надлежащей оценки его доводам относительно оформления бронирования, выдачи военно-учетного документа и определения военно-учетной специальности.

Позиция и выводы апелляционного суда

Коллегия судей по делу №340/6397/25 согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии противоправного бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно выдачи истцу бумажного военно-учетного документа.

Суд отметил, что в соответствии с частью девятой статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» порядок оформления и выдачи военно-учетного документа определяется Кабинетом Министров Украины. Такой порядок утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №559.

Апелляционный суд обратил внимание, что Порядок №559 предусматривает оформление военно-учетного документа как в электронной, так и в бумажной форме. Вместе с тем получение документа на бланке осуществляется в установленном порядке: военнообязанный должен лично обратиться с письменным заявлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете, предоставить фотографию, а готовый документ выдается исключительно под личную подпись. Исключения предусмотрены только для лиц с ограниченной мобильностью либо недееспособных лиц, интересы которых представляют лица, осуществляющие уход, либо опекуны.

Суд установил, что истец действительно обратился с заявлением о выдаче бумажного военно-учетного документа. Вместе с тем территориальный центр комплектования сообщил, что документ был изготовлен и мог быть выдан после личной явки истца. Материалы дела подтверждают, что истец не прибыл для его получения, вследствие чего документ ему выдан не был.

Апелляционный суд также согласился с выводом суда первой инстанции о том, что указание в учетной карточке даты выдачи военно-учетного документа было преждевременным, поскольку дата его выдачи должна совпадать с датой фактического получения военнообязанным под личную подпись. При этом само по себе внесение такой записи не свидетельствует о противоправном бездействии ответчика.

Суд отклонил доводы истца о том, что территориальный центр комплектования должен был организовать иной способ выдачи документа с учетом состояния его здоровья. Коллегия судей отметила, что понятие «ограниченная подвижность», на которое ссылался истец, не является тождественным понятию «ограниченная мобильность», используемому Порядком №559. Материалы дела не содержат доказательств того, что истец относится к категории лиц с ограниченной мобильностью в понимании данного Порядка, а потому исключения из общей процедуры получения документа на него не распространяются.

Отдельно суд подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными законом. Поскольку Порядок №559 не предусматривает иного способа выдачи бумажного военно-учетного документа, территориальный центр комплектования не имел правовых оснований отступать от установленной процедуры. В связи с этим суд признал необоснованными доводы истца о чрезмерном формализме действий ответчика.

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что неполучение истцом бумажного военно-учетного документа было обусловлено его неявкой в территориальный центр комплектования для получения документа под личную подпись, а потому оснований для удовлетворения требования о признании противоправным отказа в его выдаче не имеется.

Рассматривая требование об обязании территориального центра комплектования и социальной поддержки внести в военно-учетные документы правильные сведения о высшем медицинском образовании истца и определить военно-учетную специальность в соответствии с квалификацией врача, апелляционный суд также согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для его удовлетворения.

Коллегия судей установила, что истцу присвоена военно-учетная специальность 879, соответствующая Перечню военно-учетных специальностей рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, утвержденному приказом Министерства обороны Украины №317 от 7 сентября 2020 года. Указанный Перечень предусматривает отдельные военно-учетные специальности для младших специалистов с медицинским образованием.

Вместе с тем истец настаивал, что имеет диплом о полном высшем медицинском образовании по специальности «Лечебное дело», а потому ему должна быть определена военно-учетная специальность офицерского состава в соответствии с Перечнем военно-учетных специальностей лиц офицерского состава, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №444 от 1 августа 2023 года.

Суд отметил, что материалы дела подтверждают получение истцом в 2014 году полного высшего образования в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца по специальности «Лечебное дело» и присвоение ему квалификации врача. Вместе с тем эти сведения уже были внесены в его учетную карточку, поэтому утверждения об их отсутствии не нашли подтверждения.

Анализируя статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на момент окончания истцом учреждения высшего образования, коллегия судей отметила, что само по себе получение диплома врача не предоставляло права на присвоение первичного воинского звания офицера запаса. Такое право возникало лишь при условии получения высшего образования, прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдачи соответствующих экзаменов и аттестации в офицерский состав.

Суд установил, что диплом истца не содержит сведений о прохождении им военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса. Следовательно, отсутствуют правовые основания считать, что он приобрел статус офицера запаса либо имеет право на определение военно-учетной специальности по Перечню №444 только в связи с наличием медицинского образования.

Коллегия судей также проанализировала доводы истца относительно применения изменений в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», внесенных Законом №4538-IX от 16 июля 2025 года. Истец ссылался на то, что после вступления в силу этих изменений военная подготовка для лиц, получающих медицинское образование, стала обязательной, а потому именно эта редакция закона должна применяться и к его правоотношениям.

Апелляционный суд не согласился с такими доводами. Суд обратил внимание, что изменения, внесенные Законом №4538-IX, регулируют порядок прохождения военной подготовки лицами, получающими медицинское или фармацевтическое образование после вступления его в силу, и не распространяются на правоотношения, возникшие до его принятия. Истец окончил учреждение высшего образования в 2014 году, поэтому его правовой статус определяется законодательством, действовавшим на тот момент.

Исходя из изложенного, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для обязания территориального центра комплектования изменить определенную истцу военно-учетную специальность либо присвоить ему военно-учетную специальность офицерского состава только на основании наличия диплома врача.

Апелляционный суд также отметил, что требования об отмене повестки не могут быть предметом рассмотрения в апелляционной инстанции, поскольку они не рассматривались судом первой инстанции. В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Кировоградского окружного административного суда — без изменений.

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