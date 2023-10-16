Виключно колегія ВККС має право приймати рішення про відповідність чи невідповідність судді займаній посаді, - висновки науковців

Також у висновках науковці зазначають, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

Виключно колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право приймати рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Про це йдеться у науковому висновку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Як зазначають науковці, у випадку, якщо в результаті кваліфікаційного оцінювання за процедурою оцінки відповідності судді займаній посаді буде прийняте рішення про невідповідність судді займаній посаді, виключно колегія ВККС уповноважена вносити відповідну рекомендацію до Вищої ради правосуддя про звільнення судді на підставі п. 16-1 розділу XV Перехідні положення Конституції України.

Внесення зазначеної рекомендації іншим суб’єктом є порушенням п. 2 ст. 19 Конституції України та п. 20 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про судоустрій і статус суддів», що відповідно до Регламенту Вищої ради правосуддя має тягнути залишення такого документу без руху.

«Єдиною організаційною формою роботи ВККС щодо реалізації повноваження зі здійснення кваліфікаційного оцінювання є колегія. Тобто, питання про відповідність судді займаній посаді в межах зазначеної процедури, вирішується колегією, а не пленарним складом ВККС», вказано у висновку.

Відповідний висновок наданий й Національним університетом «Львівська політехніка», зокрема, членом НКР при КСУ.

«Закон чітко встановлює, що відповідність оцінюється колегіями, а не ВККС в цілому», зазначили науковці.

Також у висновку зазначається, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

До аналогічних висновків прийшли науковці Рівненського державного гуманітарного університету та фахівці Національної академії внутрішніх справ.

Нижче наводимо висновки.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала висновки стосовно цього питання від КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Одеська юридична академія», Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Запорізького національного університету, Академії адвокатури України.

Автор: Наталя Мамченко

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