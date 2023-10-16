У Дії запустили нове опитування: пропонують обрати нацжурі на Дитяче Євробачення-2023

Українці можуть обрати нацжурі на Дитяче Євробачення-2023 в Дії.

У застосунку Дія стартувало нове опитування. Українцям пропонують обирати журі на Дитяче Євробачення-2023, яке виставлятиме бали кандидатам з інших країн на пісенному конкурсі в Ніцці.

До складу журі увійдуть троє дорослих, яких оберуть українці в Дії, та двоє дітей — їх призначить Суспільне.

Голосування триватиме з 16 до 22 жовтня.

Як ми розповідали, Пункти незламності відображатимуться в застосунку та на порталі Дія.

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