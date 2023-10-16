В Дії запустили новый опрос: предлагают выбрать нацжуры на Детское Евровидение-2023

Украинцы могут избрать нацжуры на Детское Евровидение-2023 в Дії.

В приложении Дія стартовал новый опрос. Украинцам предлагают выбирать жюри на Детское Евровидение-2023, которое будет выставлять баллы кандидатам из других стран на песенном конкурсе в Ницце.

В состав жюри войдут трое взрослых, которых выберут украинцы в Дії, и двое детей - их назначит Суспильне.

Голосование продлится с 16 по 22 октября.

Как мы рассказывали, пункты несокрушимости будут отображаться в приложении и на портале Дія.

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