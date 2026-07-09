Как проверить, используются ли алименты в интересах ребенка: в каких случаях плательщик может потребовать проведения проверки

Плательщик алиментов имеет право инициировать проверку, если считает, что средства используются не для обеспечения потребностей ребенка.

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Семейный кодекс Украины предусматривает обязанность родителей содержать ребенка до достижения им совершеннолетия путем уплаты алиментов. При этом закон устанавливает, что эти средства должны использоваться исключительно на обеспечение потребностей ребенка. Если у плательщика есть основания полагать, что алименты расходуются не по целевому назначению, он может обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о проведении проверки.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. На сегодняшний день это 1408,50 грн для ребенка до 6 лет и 1756 грн для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Алименты принадлежат ребенку

В соответствии с частью первой статьи 179 Семейного кодекса Украины алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Один из родителей или иной законный представитель, на имя которого они выплачиваются, распоряжается ими исключительно по целевому назначению — в интересах ребенка.

При этом закон не содержит исчерпывающего перечня расходов, на которые могут направляться алименты. Вместе с тем они должны обеспечивать надлежащее содержание ребенка.

В частности, средства могут использоваться на питание, одежду и обувь, лечение, приобретение лекарственных средств, оплату обучения, кружков, спортивных секций, развитие способностей ребенка, а также создание надлежащих жилищно-бытовых условий.

При этом законодательство не обязывает получателя алиментов отчитываться перед плательщиком за каждую покупку или хранить все чеки. Однако если есть основания полагать, что средства расходуются не в интересах ребенка, плательщик может обратиться в орган опеки и попечительства.

В частности, часть первая статьи 186 Семейного кодекса Украины предусматривает, что контроль за целевым использованием алиментов осуществляет орган опеки и попечительства путем инспекционных посещений получателя алиментов. По заявлению плательщика, не имеющего задолженности по уплате алиментов, орган опеки и попечительства проводит внеплановое инспекционное посещение. При этом такие проверки могут проводиться не чаще одного раза в три месяца, а порядок их проведения определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

Как проводится проверка

Порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за целевым расходованием алиментов на ребенка, утвержденный приказом Министерства социальной политики Украины от 15 ноября 2018 года № 1713, регулирует проведение инспекционных посещений. Во время проверки оцениваются условия проживания, обеспечение потребностей ребенка, могут запрашиваться сведения из учреждений образования, здравоохранения и других организаций. Квитанции, справки и иные документы, подтверждающие целевое использование средств, получатель алиментов может предоставить исключительно по собственному желанию и при их наличии.

Согласно пункту 3 Порядка, заявление подается в орган опеки и попечительства по месту жительства получателя алиментов. Такими органами являются районные государственные администрации, исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, а также службы по делам детей, обеспечивающие проведение проверки.

В частности, к заявлению необходимо приложить расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев, если взыскание осуществляется в принудительном порядке. Если же алименты выплачиваются добровольно, плательщик должен предоставить документы, подтверждающие их уплату. Также указываются сведения о месте жительства получателя алиментов.

В соответствии с пунктом 5 Порядка проверка проводится не чаще одного раза в три месяца.

Кроме того, орган опеки и попечительства вправе отказать в ее проведении, если плательщик имеет задолженность по уплате алиментов. Такая норма направлена на предотвращение злоупотребления правом на проверку со стороны лиц, которые сами не исполняют обязанность по содержанию ребенка.

Согласно пунктам 8–10 Порядка, во время проверки работники органа опеки и попечительства могут посетить место проживания ребенка, оценить условия его проживания, обеспеченность необходимыми вещами, а также физическое и психологическое состояние.

При необходимости специалисты могут побеседовать с ребенком с учетом его возраста и уровня развития. Кроме того, орган опеки вправе обратиться в учреждения образования, медицинские учреждения, органы социальной защиты населения, центры социальных служб и другие учреждения для получения информации, необходимой для объективной оценки ситуации.

Предметом проверки являются не отдельные покупки или наличие чеков, а обеспечение прав и потребностей ребенка, а также использование алиментов именно в его интересах.

Проверка должна быть проведена в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.

Если возникает необходимость получить дополнительные сведения или провести дополнительные мероприятия, срок может быть продлен, но не более чем до 45 календарных дней.

Инспекционное посещение проводит служба по делам детей по месту жительства получателя алиментов. При необходимости к проверке могут привлекаться психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе и другие должностные лица, работающие с семьями и детьми. При этом проверку должны проводить не менее двух должностных лиц.

После завершения проверки орган опеки и попечительства в течение пяти дней составляет соответствующее заключение, копии которого направляются как плательщику, так и получателю алиментов.

Что будет, если подтвердится нецелевое использование алиментов

Если во время проверки будет установлено, что алименты используются не по целевому назначению, плательщик алиментов может обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов либо о перечислении их части на личный счет ребенка. Такое право предусмотрено частью второй статьи 186 Семейного кодекса Украины.

В таком случае суд, учитывая все обстоятельства дела и прежде всего наилучшие интересы ребенка, может принять решение об уменьшении размера алиментов либо о перечислении части средств на личный счет ребенка в банковском учреждении.

Вместе с тем само заключение органа опеки не изменяет автоматически порядок уплаты алиментов. Оно является одним из доказательств, которое может быть использовано при рассмотрении дела судом.

Таким образом, украинское законодательство предоставляет плательщику алиментов право контролировать целевое использование средств, однако такой контроль осуществляется исключительно через орган опеки и попечительства и, при необходимости, суд. Главной целью этого механизма является защита прав ребенка и обеспечение того, чтобы средства, предназначенные для его содержания, действительно использовались на его нужды.

Ранее сообщалось, что отсутствие официального трудоустройства не освобождает одного из родителей от обязанности содержать ребенка. Если плательщик алиментов не работает, состоит на учете в центре занятости или не имеет официального дохода, это не является основанием для прекращения начисления алиментов. К должнику могут применяться ограничения, в частности запрет на выезд за границу, ограничение права управления транспортными средствами, арест имущества и денежных средств, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность.

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