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В Комитете ВРУ обсудили подходы к условиям оплаты труда госслужащих органов судебной власти в следующем году

10:46, 12 октября 2023
Проект постановления КМУ вместе с Каталогом типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Правительства.
В Комитете ВРУ обсудили подходы к условиям оплаты труда госслужащих органов судебной власти в следующем году
Источник фото: nads.gov.ua
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В ходе заседания Комитета ВРУ по вопросам правовой политики обсудили подходы к условиям оплаты труда государственных служащих органов судебной власти в 2024 году. В заседании приняли участие представители Минфина, НАГС, органов системы правосудия.

Глава НАГС Наталья Алюшина отметила, что политика в сфере оплаты труда должна основываться на системных принципах и стандартах. Поэтому продолжение работы над законопроектом № 8222 является крайне важным и необходимым для комплексного внедрения реформы оплаты труда с 2025 года.

По ее словам, между НАГС и органами судебной власти налажено взаимодействие по данному вопросу. Создано Межведомственную рабочую группу по оплате труда и классификации должностей государственной службы органов судебной власти. В ее состав вошли представители Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Высшего антикоррупционного суда, Государственной служебной администрации, а также Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Также НАГС сделаны шаги, чтобы максимально учесть позицию органов судебной власти, где это возможно, в частности, в проекте Каталога типовых должностей государственной службы.

Отдельно Наталья Алюшина обратила внимание присутствующих на два законопроекта, которыми предусмотрено введение новой системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей. Речь идет о проектах законов №8222 и №10000, зарегистрированных в Парламенте. Документами предусмотрены несколько отличные механизмы изменений и подходы к расчетам.

«Законопроект №8222, принятый в первом чтении, является законодательной рамкой новой модели оплаты труда государственных служащих. Он является краеугольным камнем реформы системы оплаты труда госслужащих. Заложенная в нем модель способна обеспечить новые подходы к оплате труда на основе классификации должностей. В настоящее время продолжаются заседания рабочей группы по доработке ко второму чтению законопроекта о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. В общей сложности планируется обработать 125 поправок», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Парламенте также зарегистрирован законопроект №10000.

«Принятое Правительством решение, относительно закрепления условий оплаты труда государственных служащих в 2024 году в законопроекте № 10000, обусловлено требованиями времени и отражает позицию Министерства финансов, в частности, относительно возможности Госбюджета. Однако это разовая законодательная рамка, только на 2024 год. Ее следует рассматривать как первый, хотя и очень важный шаг для введения новых подходов и изменения системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей», – пояснили в НАГС.

Впереди государственные органы ожидает классификация должностей, на которой основывается новая модель оплаты труда. Глава НАГС проинформировала участников встречи, что проект постановления КМУ вместе с Каталогом типовых должностей государственной службы внесен Агентством на рассмотрение Правительства. Ожидаемыми сроками проведения классификации является месяц со дня вступления в силу постановления.

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