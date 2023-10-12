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Товар отправлен по почте, а покупатель его не забрал: как провести операцию через РРО

15:30, 12 октября 2023
В случае не получения или отказа от товара покупателем, необходимо провести операцию возврата товаров на основании квитанции от службы доставки о возврате отправки и чеке РРО/ПРРО, в которых такие товары идентифицированы.
Товар отправлен по почте, а покупатель его не забрал: как провести операцию через РРО
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Государственная налоговая служба в Черкасской области разъяснила особенности регистрации возврата товаров, непроданных в связи с неявкой покупателя.

В соответствии с п. 5 раздела ІІІ Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05.07.2016 под №918 , регистрация продаж (возврат) товаров, оказание услуг, получение (возврат) средств через РРО производится одновременно с расчетной операцией.

Расчетный документ на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме, предоставляется лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее. Расчетная операция считается произведенной через РРО, если данные о ее объемах введены в режиме регистрации.

Таким образом, в случае не получения или отказа от товара покупателем, при отправке их с помощью служб доставки достаточно в режиме регистрации провести операцию возврата товаров на основании квитанции от службы доставки о возврате отправки и чеке РРО/ПРРО, в которых такие товары идентифицированы.

Обязанностью продавца товаров является организация предоставления информации о подтверждении возврата товаров без их продажи от службы доставки.

Никаких актов на возврат средств составлять не нужно, так как такие акты составляются только в случаях возврата средств покупателю, а сумма возврата превышает 100 гривен.

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