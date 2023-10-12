В Сумской области обезвредили российскую ДРГ, — Наев

Диверсанты двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Фото: Укравтодор

В Сумской области в ночь на 12 октября бойцы терробороны обнаружили и поразили российскую диверсионно-разведывательную группу из восьми человек. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Диверсанты пересекли госграницу и двигались в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

По его словам, противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями. Понеся потери, диверсионная группа отошла в сторону государственной границы.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, что в ГПСУ рассказали, что в двух приграничных областях Украины фиксируется наибольшая активность вражеских ДРГ.

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