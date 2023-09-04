На две области Украины враг пускает больше всего ДРГ: подробности от ГПСУ

В ГПСУ рассказали, что в двух приграничных областях Украины фиксируется наибольшая активность вражеских ДРГ.

Источник фото: Crime-ua

В последнее время оккупанты увеличивают активность своих диверсионно-разведывательных групп у границы Сумской области, и время от времени такие попытки возникают и в Черниговской области, – сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко для Еспресо.

«рф пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. За последнее время мы видим большую активность по Сумскому направлению. Иногда возникают такие попытки в Черниговской области. Зато за последнее время мы не фиксировали попыток использования ДРГ по Харьковской области», – рассказал спикер.

Он также добавил, что все подразделения Сил обороны Украины в максимальной готовности и активно защищают границу с агрессором. Когда вражеские ДРГ обнаруживаются, на них открывается огонь, и они отступают за пределы украинской госграницы.

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