На дві області України ворог пускає найбільше ДРГ: подробиці від ДПСУ

У ДПСУ розповіли, що у двох прикордонних областях України фіксується найбільша активність ворожих ДРГ.

Джерело фото: Crime-ua

Останнім часом окупанти збільшують активність своїх диверсійно-розвідувальних груп біля кордону Сумської області, та час від часу такі спроби виникають і в Чернігівській області, – повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко для Еспресо.

«рф намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби у Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області», – розповів речник.

Він також додав, що всі підрозділи Сил оборони України на максимальній готовності і активно захищають кордон з агресором. Коли ворожі ДРГ виявляються, на них відкривається вогонь, і вони відступають за межі українського держкордону.

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