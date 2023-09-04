Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

Зеленський заявив, що рішення стосовно вето на закон про декларування буде залежати від консультацій з Ольгою Стефанішиною

Верховна Рада прийняла два закони, які стосуються декларування чиновників, і Володимир Зеленський поки не визначився, чи буде накладати вето

Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити

На закріпленні у законі нового стандарту притягнення суддів до відповідальності наполягали у Посольстві США та ЄС, бо ВРП в іншому разі зможе змінити цей стандарт доказування.

Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

У САП розповіли, як повідомити про корупцію в Україні Держдепу США

У САП нагадали номери телефонів Міністерства оборони США, Державного департаменту США й Агентства США з міжнародного розвитку, на які можна повідомити про корупцію.

  1. В Україні

На дві області України ворог пускає найбільше ДРГ: подробиці від ДПСУ

18:42, 4 вересня 2023
У ДПСУ розповіли, що у двох прикордонних областях України фіксується найбільша активність ворожих ДРГ.
На дві області України ворог пускає найбільше ДРГ: подробиці від ДПСУ
Джерело фото: Crime-ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Останнім часом окупанти збільшують активність своїх диверсійно-розвідувальних груп біля кордону Сумської області, та час від часу такі спроби виникають і в Чернігівській області, –  повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко для Еспресо.

«рф намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби у Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області», – розповів речник.

Він також додав, що всі підрозділи Сил оборони України на максимальній готовності і активно захищають кордон з агресором. Коли ворожі ДРГ виявляються, на них відкривається вогонь, і вони відступають за межі українського держкордону.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва