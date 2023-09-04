«Україна має фотодокази»: Кулеба відреагував на заперечення Румунії щодо падіння «Шахедів» на її території

За словами Кулеби, є докази, що на територію Румунії прилетіли дрони Shahed.

Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заперечення Румунії щодо падіння на її території російських безпілотників-камікадзе 4 вересня, передає «Укрінформ».

За його словам, безглуздо заперечувати, що «туди щось впало».

«І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed.

Ми маємо фотодокази того, що там щось впало, (…) і готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим робитиме», — сказав Кулеба.

Міністр додав, що наразі влада Румунії взяла паузу і не поспішає із висновками, щоб «не ескалювати інтерпретації подій з боку партнерів».

Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Додамо, прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину.

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