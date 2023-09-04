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Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

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Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

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Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

  1. В Україні

Румунія заперечує, що російські «Шахеди» вибухнули на її території

12:12, 4 вересня 2023
У Міноборони Румунії заявили, що засоби нападу, використані рф, «жодного разу не створювали прямих воєнних загроз» території країни.
Румунія заперечує, що російські «Шахеди» вибухнули на її території
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Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

У свою чергу Міністерство національної оборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.

У пресслужбі відомства повідомили, що співробітники міністерства в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників, як минулої ночі, так і з суботи на неділю, на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.

«Засоби атаки, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих воєнних загроз національній території або територіальним водам Румунії», – наголошують у румунському оборонному відомстві.

Додамо, прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину.

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