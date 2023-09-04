Румунія заперечує, що російські «Шахеди» вибухнули на її території

Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.
У свою чергу Міністерство національної оборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.
У пресслужбі відомства повідомили, що співробітники міністерства в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників, як минулої ночі, так і з суботи на неділю, на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.
«Засоби атаки, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих воєнних загроз національній території або територіальним водам Румунії», – наголошують у румунському оборонному відомстві.
Додамо, прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину.
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