Румунія заперечує, що російські «Шахеди» вибухнули на її території

У Міноборони Румунії заявили, що засоби нападу, використані рф, «жодного разу не створювали прямих воєнних загроз» території країни.

Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

У свою чергу Міністерство національної оборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни.

У пресслужбі відомства повідомили, що співробітники міністерства в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників, як минулої ночі, так і з суботи на неділю, на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.

«Засоби атаки, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих воєнних загроз національній території або територіальним водам Румунії», – наголошують у румунському оборонному відомстві.

Додамо, прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину.

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