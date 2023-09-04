Російські «Шахеди» впали і вибухнули на території Румунії – МЗС України

Під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту «Шахеди» впали в Румунії.

Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив він, за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», - зазначив спікер МЗС.

В контексті інциденту Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

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