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  1. В Украине

Российские «Шахеды» упали и взорвались на территории Румынии – МИД Украины

11:36, 4 сентября 2023
Во время массированной атаки рф в районе Измаильского порта «Шахеды» упали в Румынии.
Российские «Шахеды» упали и взорвались на территории Румынии – МИД Украины
Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки Украины в ночь на 4 сентября российские дроны-камикадзе «Шахед» упали и взорвались на территории соседней Румынии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил он, по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.

«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», - отметил спикер МИД.

В контексте инцидента Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

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