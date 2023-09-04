Румыния отрицает, что российские «Шахеды» взорвались на ее территории

Ранее мы писали, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки в ночь на 4 сентября российские дроны-камикадзе «Шахед» упали и взорвались на территории соседней Румынии.
В свою очередь Министерство национальной обороны Румынии отрицает информацию о падении российских беспилотников на территории страны.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники министерства в режиме реального времени следили за ситуацией, вызванной российскими атаками с беспилотников, как минувшей ночью, так и с субботы на воскресенье, на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае.
«Средства атаки, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», - отмечают в румынском оборонном ведомстве.
Добавим, прокуратура показала фото последствий атаки «Шахедов» в Одесскую область.
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