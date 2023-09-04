Румыния отрицает, что российские «Шахеды» взорвались на ее территории

В Минобороны Румынии заявили, что средства нападения, использованные рф, «ни разу не создавали прямых военных угроз» территории страны.

Ранее мы писали, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки в ночь на 4 сентября российские дроны-камикадзе «Шахед» упали и взорвались на территории соседней Румынии.

В свою очередь Министерство национальной обороны Румынии отрицает информацию о падении российских беспилотников на территории страны.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники министерства в режиме реального времени следили за ситуацией, вызванной российскими атаками с беспилотников, как минувшей ночью, так и с субботы на воскресенье, на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае.

«Средства атаки, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», - отмечают в румынском оборонном ведомстве.

Добавим, прокуратура показала фото последствий атаки «Шахедов» в Одесскую область.

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