Прокуратура показала фото последствий атаки «Шахедов» в Одесскую область

Российские оккупанты совершили массированную атаку БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины.

Офис Генерального прокурора сообщил, что в ночь на 4 сентября вооруженные силы рф нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки повреждения и разрушения получили административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что на месте прокуроры во взаимодействии со следователями документируют последствия вооруженной агрессии рф.

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