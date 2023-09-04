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Под дулом автомата заставил употреблять алкоголь и изнасиловал несовершеннолетнюю на Херсонщине: сообщено о подозрении оккупанту

17:56, 4 сентября 2023
Установлена личность росармица, который неоднократно заставлял девушек с временно оккупированной Херсонщины употреблять алкоголь, а затем насиловал.
Под дулом автомата заставил употреблять алкоголь и изнасиловал несовершеннолетнюю на Херсонщине: сообщено о подозрении оккупанту
Источник фото: Офис Генпрокурора
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На временно оккупированных территориях Херсонской области весной 2022 года росармиец заставлял украинок употреблять алкоголь и насиловал их. Под руководством Офиса Генерального прокурора установлена личность и объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему российских вооруженных сил, – сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2022 года оккупант вооруженно вторгся во двор дома, где жила несовершеннолетняя девушка. Угрожая оружием семье, он вывел девушку с собой и совершил изнасилование.

В мае 2022 года он совершил подобные действия с другой девушкой в другом населенном пункте Херсонщины. Под прикрытием «проверки благонадежности» российский военный забрал ее из дома, запугивая оружием, стреляя рядом с ее головой и совершив изнасилование.

В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек употреблять алкогольные напитки против их воли, что привело к потере сознания одной из пострадавших.

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