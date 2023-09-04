Під дулом автомата змусив вживати алкоголь і зґвалтував неповнолітню на Херсонщині: повідомлено про підозру окупанту

Встановлено особу росарміця, який неодноразово, змушував дівчат з тимчасово окупованої Херсонщинт вживати алкоголь, а потім ґвалтував.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області навесні 2022 року росармієць змушував українок вживати алкоголь і ґвалтував їх. Під керівництвом Офісу Генерального прокурора встановлено особу та оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни військовослужбовцю російських збройних сил, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року окупант збройно вторгся на подвір'я будинку, де мешкала неповнолітня дівчина. Загрожуючи зброєю родині, він вивів дівчину із собою і скоїв зґвалтування.

У травні 2022 року він вчинив подібні дії з іншою дівчиною в іншому населеному пункті Херсонщини. Під прикриттям «перевірки благонадійності» російський військовий забрав її з дому, залякувавши зброєю, стрілявши поруч з її головою та скоївши зґвалтування.

В обох випадках підозрюваний примушував дівчат вживати алкогольні напої проти їх волі, що призвело до втрати свідомості однієї з постраждалих.

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