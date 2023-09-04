Прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину

Російські окупанти здійснили масовану атаку БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що в ніч проти 4 вересня збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«Ворог атакував об’єкти цивільної промислової інфраструктури півдня регіону, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами.

Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські та виробничі приміщення, сільгосптехніка», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що на місці прокурори у взаємодії зі слідчими документують наслідки збройної агресії рф.

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