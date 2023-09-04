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Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

Верховний Суд уточнив позицію стосовно природи трудових правовідносин та підстав притягнення роботодавця до відповідальності за порушення вимог статті 24 КЗпП

У позовній заяві Товариство наполягало на необґрунтованості висновків Держпраці про порушення ним вимог законодавства про працю та, як наслідок, вказувало на протиправність постанови про накладення штрафу .

Суддів будуть притягати до відповідальності за новим стандартом доказування

В Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

  1. В Україні

Прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину

11:47, 4 вересня 2023
Російські окупанти здійснили масовану атаку БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.
Прокуратура показала фото наслідків атаки «Шахедів» на Одещину
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Офіс Генерального прокурора повідомив, що в ніч проти 4 вересня збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах Одещини. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«Ворог атакував об’єкти цивільної промислової інфраструктури півдня регіону, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами.

Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські та виробничі приміщення, сільгосптехніка», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що на місці прокурори у взаємодії зі слідчими  документують наслідки збройної агресії рф.

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