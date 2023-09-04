Львовские таможенники нашли под капотом незаконный схрон с техникой Apple на более 5 млн гривен

Львовянин пытался незаконно привезти из Польши в Украину партию AirPods, ноутбуков, планшетов и других товаров Apple.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Пограничники и таможенники помешали львовянину в незаконном ввозе в Украину из Польши гаджетов Apple на сумму более 5 миллионов гривен под капотом его автомобиля, – сообщает Государственная таможенная служба Украины.

На пункт пропуска «Грушев – Будомеж» из Польши прибыл автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter», за рулем которого находился 43-летний житель Львова. В декларации было указано, что он перевозит несколько единиц техники. Но при осмотре микроавтобуса, таможенники совместно с пограничниками обнаружили скрытые товары: 250 наборов Apple AirPods, 15 ноутбуков и 10 планшетов "Apple", несколько фотокамер и объективов, игровые консоли и другую технику известных мировых производителей.

Эти товары, на около 5 миллионов гривен, были скрыты под капотом автомобиля рядом с двигателем и радиатором, а также в нише для инструментов.

Действия гражданина квалифицировались как нарушение таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - предметов нарушения таможенных правил, а также конфискацию этих товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.