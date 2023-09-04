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  1. В Украине

Львовские таможенники нашли под капотом незаконный схрон с техникой Apple на более 5 млн гривен

15:10, 4 сентября 2023
Львовянин пытался незаконно привезти из Польши в Украину партию AirPods, ноутбуков, планшетов и других товаров Apple.
Львовские таможенники нашли под капотом незаконный схрон с техникой Apple на более 5 млн гривен
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Пограничники и таможенники помешали львовянину в незаконном ввозе в Украину из Польши гаджетов Apple на сумму более 5 миллионов гривен под капотом его автомобиля,  сообщает Государственная таможенная служба Украины.

На пункт пропуска «Грушев – Будомеж» из Польши прибыл автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter», за рулем которого находился 43-летний житель Львова. В декларации было указано, что он перевозит несколько единиц техники. Но при осмотре микроавтобуса, таможенники совместно с пограничниками обнаружили скрытые товары: 250 наборов Apple AirPods, 15 ноутбуков и 10 планшетов "Apple", несколько фотокамер и объективов, игровые консоли и другую технику известных мировых производителей.

Эти товары, на около 5 миллионов гривен, были скрыты под капотом автомобиля рядом с двигателем и радиатором, а также в нише для инструментов.

Действия гражданина квалифицировались как нарушение таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - предметов нарушения таможенных правил, а также конфискацию этих товаров.

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