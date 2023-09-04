НАПК открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения

Доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, открыли с учетом аспектов безопасности.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (далее – Реестр) с учетом постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения» от 12.03.2022 № 263.

Вместе с тем, существует значительный общественный интерес к открытию данных Реестра. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и тому подобное», - говорится в заявлении.

Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

«Открытые данные – это мощный инструмент добродетели, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций», – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что возобновлены специальные проверки кандидатов на должности судей, членов ВСП, ВККС, судей КСУ.

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