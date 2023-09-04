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  1. В Україні

НАЗК відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення

11:58, 4 вересня 2023
Доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, відкрили із врахуванням безпекових аспектів.
НАЗК відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 № 263.

Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо», - йдеться у заяві.

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

«Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

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