Болгарія після неодноразових відмов надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні

Для того, щоб отримати статус біженця, чоловік вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні. Про це повідомляє Euractiv.

Так, росіянин Александр Стоцький, який брав участь у багатьох акціях протесту проти Путіна і російського вторгнення в Україну, отримав статус біженця в Болгарії після неодноразових відмов.

Для того, щоб отримати статус біженця, Стоцький вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Він заявляв, що боїться повертатися на батьківщину, оскільки вважає, що його відправлять до в'язниці або на фронт. Стоцький стверджує, що, перебуваючи в росії, брав участь у кількох акціях протесту проти уряду і був спостерігачем на виборах до російської Думи в штабах опозиційних політиків Москви.

У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні. «Я виступаю проти агресивних дій російської федерації в особі диктатора Путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам», – пояснив він журналістам у березні 2022 року.

«Справедливість перемогла – завдяки реакції болгарського суспільства і, звичайно, роботі незалежних ЗМІ, які тут дійсно працюють. На цьому моя діяльність не закінчилася: війна в Україні, на жаль, триває; репресії в рф посилюються, тому завжди є чим зайнятися», – написав Стоцький у Facebook. Чоловік подякував усім за підтримку і завершив свій пост: Слава Україні! Свободу росії.

Початкова відмова у притулку була оскаржена Стоцьким, але він програв справу у двох інстанціях – в Адміністративному суді в Софії, а потім у Верховному суді. Прокуратура також виступає проти надання росіянам статусу біженців. У травні Вищий адміністративний суд вирішив, що Стоцькому не загрожує реальна небезпека в рф.

Після відмови у статусі біженця, яку також підтвердив суд на тлі громадського обурення рішенням влади, Стоцький подав нову заяву про надання притулку. Цього разу, однак, відомство вирішило, що росіянин має юридичні передумови для отримання статусу біженця.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.