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Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

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Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

11:45, 4 вересня 2023
Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.
Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував до другого читання фінальну редакцію законопроекту 9483-2 стосовно створення Служби дисциплінарних інспекторів. Цей законопроект також має розблокувати функцію Вищої ради правосуддя з розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

Під час обговорення на засіданні Комітету було запропоновано запровадити відкрите поіменне голосування при розгляді дисциплінарних справ суддів.

Так, спочатку народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук пропонував, аби усі рішення Вищої ради правосуддя, її органів ухвалювалися відкритим поіменним голосуванням, якщо інше не визначено цим Законом, і результати голосування оприлюднювалися одразу після завершення голосування.

Голова Комітету Денис Маслов запропоновував цю правку відкорегувати, поширивши норму про поіменне голосування лише на дисциплінарні справи суддів.

Так, відповідно до врахованої Комітетом поправки, рішення у дисциплінарній справі ухвалюється відкритим поіменним голосування простою більшістю голосів (ч. 4 ст. 50).

Рішення за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі Вища рада правосуддя ухвалює відкритим поіменним голосуванням. Копія такого рішення Вищої ради правосуддя, у триденний строк з дня його ухвалення вручається чи надсилається судді, скаржнику або їх представникам (ч. 11 ст. 51).

«Голосування буде відкритим та поіменним по дисциплінарних справах. Не так, як запропоновано паном Грищуком, не по всіх рішеннях, а саме по дисциплінарних справах. Щоб всі могли чути і бачити, як і хто з членів ВРП голосував на засіданні», зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов в інтерв'ю нашому виданню зазначив, що є необхідність зробити голосування ВРП відкритими та поіменними.

Нагадаємо, що відповідно до врахованих поправок у цьому законопроекті, в Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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