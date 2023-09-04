Голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным

Решение по дисциплинарному делу судьи предлагается принимать открытым поименным голосованием простым большинством голосов, - Комитет рекомендовал правки ко второму чтению.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал ко второму чтению финальную редакцию законопроекта 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Этот законопроект также должен разблокировать функцию Высшего совета правосудия по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

При обсуждении на заседании Комитета было предложено ввести открытое поименное голосование при рассмотрении дисциплинарных дел судей. Так, сначала народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук предлагал, чтобы все решения Высшего совета правосудия, его органов принимались открытым поименным голосованием, если иное не определено настоящим Законом, и результаты голосования обнародовались сразу после завершения голосования. Председатель Комитета Денис Маслов предложил эту правку откорректировать, распространив норму о поименном голосовании только на дисциплинарные дела судей.

Так, согласно учтенной Комитетом поправки, решение по дисциплинарному делу принимается открытым поименным голосованием простым большинством голосов (ч. 4 ст. 50).

Решение по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарному делу Высший совет правосудия принимает открытым поименным голосованием. Копия такого решения Высшего совета правосудия в трехдневный срок со дня его принятия вручается или направляется судье, жалобщику или их представителям (ч. 11 ст. 51).

«Голосование будет открытым и поименным по дисциплинарным делам. Не так, как предложено Грищуком, не по всем решениям, а именно по дисциплинарным делам. Чтобы все могли слышать и видеть, как кто из членов ВСП голосовал на заседании», отметил Денис Маслов.

Напомним, в конце июля 2023 года замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов в интервью нашему изданию отметил, что есть необходимость сделать голосования ВСП открытыми и поименными.

Также напомним, что согласно учтенным поправкам в этом законопроекте, в Украине появится новый стандарт доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

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