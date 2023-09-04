Судей будут привлекать к ответственности по новому стандарту доказывания

В Украине появится новый стандарт доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Новый стандарт доказывания наличия оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности будет установлен непосредственно в законе. Решение ввести норму в законодательство, которое поддержали своей позицией Посольства США и ЕС, принял Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, рекомендуя ко второму чтению финальную редакцию законопроекта 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Так, депутаты более часа обсуждали изменения, касающиеся стандарта доказывания при привлечении судей к дисциплинарной ответственности. Позиция большинства присутствующих на заседании комитета членов Высшего совета правосудия и позиция посольства США и делегации Европейского Союза, озвученная представителем международной организации IDLO, были диаметрально противоположны.

Сначала поправками ко второму чтению председателя Комитета Дениса Маслова было предложено определить, что стандарт доказывания оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности определяется в регламенте Высшего совета правосудия и предоставить ВСП год на разработку этого стандарта. Кроме того, предлагалось считать основание для привлечения судьи установленным и доказанным Дисциплинарной палатой (Высшим советом правосудия), если доказательства подтверждения существования такого основания более вероятны, чем доказательства, предоставленные на его опровержение. Вопрос о вероятности доказательств члены Дисциплинарной палаты решали бы в соответствии со своим внутренним убеждением.

Однако, как отметил председатель подкомитета Павел Павлиш, на рабочей группе и подкомитете было озвучено другое предложение – отойти от «внутреннего убеждения», «поскольку оно вызывает сомнения, в каком виде его использовать».

А также установить стандарт доказывания непосредственно в законе, а не в регламенте Высшего совета правосудия, который он может корректировать по своему усмотрению.

«Основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности считается установленным и доказанным Дисциплинарной палатой (Высшим советом правосудия) по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, если доказательства, предоставленные и полученные в рамках дисциплинарного производства, являются четкими и убедительными для подтверждения существования такого основания.

Четкими и убедительными являются доказательства, которые с точки зрения обычного здравомыслящего человека в их совокупности позволяют прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств, которые являются основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности», - озвучил формулировку Павел Павлиш.

«Почему мы предлагаем определить это на уровне закона – потому что Конституцией изложены четкие условия деятельности ВСП, где не отмечено, что они могут устанавливать для себя определенные виды стандартов доказывания. И это может в дальнейшем стать отдельным основанием исков против их решений, если кто-то не будет с ними согласен», – пояснил депутат.

По его словам, в рабочую группу, которая работала над этими правками, входили член Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины в 2019-2020 годах Андрей Нижний и эксперты от международных партнеров. Последние согласились с вышеуказанной редакцией.

В свою очередь, по словам члена Высшего совета правосудия Оксаны Блаживской, ВСП считает, что стандарт доказывания должен быть предусмотрен регламентом ВСП. Кроме того, следует провести широкое обсуждение с большим кругом экспертов, поскольку в международной практике нет подобных аналогов.

Член ВСП Сергей Бурлаков отметил, что ВСП считает правильным не закреплять данное положение в законе.

«Практика ЕСПЧ и Верховного Суда, в частности Большой Палаты Верховного Суда, применяет совершенно разные стандарты доказывания к разным видам дисциплинарных проступков, которые потенциально могут совершаться судьями. Более того, есть разная судебная практика по дисциплинарной ответственности прокуроров, адвокатов и судей.

Более правильным и взвешенным является формирование дисциплинарной практики дисциплинарным органом. А Верховный Суд и, возможно, ЕСПЧ будет осуществлять судебный контроль над результатом дисциплинарного производства», - добавил член ВСП.

Как отметил он, статьи 106 и 109 закона о судоустройстве содержат совершенно разные по своей природе проступки. Следовательно, необходимо переосмыслить статьи 106 и 109 относительно видов дисциплинарных проступков, а потом практика применения выработает стандарты доказывания, указал член ВСП.

Вместе с тем член ВСП Роман Маселко отметил, что у ВСП консолидированной позиции по данному вопросу нет. И, по его мнению, стандарт доказывания должен быть установлен именно законодателем. Если оставить это на усмотрение ВСП, по его мнению, снова будут разные подходы к доказыванию.

Со своей стороны антикоррупционный эксперт IDLO Виктор Килимар отметил, что «есть четкая позиция, которая была прокоммуницирована двумя посольствами – Посольством США и Делегацией Европейского Союза относительно стандартов доказывания».

«В этих позициях четко было рекомендовано использовать на уровне закона стандарт преимущества более значимых доказательств.

Еесть официальная позиция доноров, которая на сегодняшний день не изменена, и, учитывая природу того, как такие позиции формулируются, принимаются и согласовываются, она не может быть оперативно изменена», - подчеркнул Виктор Килимар.

Аргументы в пользу того, что именно на уровне закона фиксировать стандарт доказывания он указал следующие.

«Первое это то, что озвучил Павел Павлиш – единственно правильным будет установить стандарт доказывания в законе. Ведь только Верховная Рада принимает законы и только в законе могут быть предусмотрены принципы дисциплинарной ответственности.

Не считая того, у ВСП нет способности принимать обязательные для выполнения нормативно-правовые акты. И если именно ВСП примет такой акт, потом будут возникать вопросы как относительно конституционности, так и вообще законности в дальнейшем решений о привлечении или отказе в привлечении к ответственности судей.

Во-вторых, это стабильность практики. Ибо ВСП может в любой момент с учетом различной мотивации и обстоятельств изменить этот стандарт доказывания.

И в-третьих, как было озвучено, это правовая определенность. Потому что в противном случае такой определенности не будет», – подчеркнул представитель IDLO.

Поэтому, по его словам, «наиболее желательной формулировкой будет стандарт веских доказательств, как было указано в письме».

«Меньше желательно – это то, что ВСП немедленно устанавливает стандарт доказывания. И наименее предпочтительным будет вариант, когда ВСП через год, учитывая практику, будет устанавливать стандарт доказывания. Ибо, по-моему, это будет наименее логичным, когда то, что должно ложиться в основу решения, будет его результатом.

ВСП все равно раньше, когда принимала соответствующие решения, исходила из каких-либо стандартов доказывания, поскольку решение не принимается в вакууме. Соответственно, уже имеющуюся практику можно проанализировать, что на самом деле уже было сделано.

Что касается того, какой это должен быть стандарт доказывания, то за рубежом тоже меняется ситуация. У них есть столетний опыт создания государства. И они тоже меняют подходы к определенным вещам, в том числе привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе и судьям.

Тенденция очевидна для всех цивилизованных стран. Это отход от стандарта доказывания «вне разумного сомнения» и его уменьшение – или «более веские доказательства», или «четкие и убедительные доказательства», - пояснил Виктор Килимар.

Таким образом, соответствующие поправки Дениса Маслова по установлению стандарта доказывания в регламенте ВСП были на заседании Комитета отклонены, и такое решение поддержал и сам Денис Маслов.

Автор: Наталья Мамченко

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