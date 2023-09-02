На Днепропетровщине переименовали лицей в честь Евгения Енина, который погиб в авиакатастрофе в Броварах

Лицей официально переименовали в честь первого заместителя Министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

В Днепропетровской области лицей официально переименовали в честь первого заместителя Министра внутренних дел Украины Евгения Енина, который трагически погиб в результате авиакатастрофы во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в МВД.

В лицей на памятное мероприятие пришли отец первого заместителя министра, начальник Департамента образования МВД Александр Тарасенко, работники системы МВД, руководители местных органов власти и местные жители.

Отец Евгения Енина поблагодарил за сохранение памяти о сыне.

Также в учебном заведении открыли Класс патриотического воспитания, где дети будут учиться основам пожарной и минной безопасности.

Ранее мы писали, что версия диверсии относительно авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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