Кличко сообщил, сколько школ начали работу в Киеве 1 сентября

По словам мэра столицы, в городе учиться офлайн пошли 240 тыс. школьников.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все 420 столичных школ начали свою работу в пятницу, 1 сентября, абсолютное большинство из них в очном формате.

«В этом году учиться офлайн пошли 240 тысяч школьников – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Тогда 94 тысяч родителей решили отправить детей на очное обучение. Также в этом году в школы Киева пошли почти 25 тысяч первоклассников, что приближено к показателям довоенных лет», - сказал Кличко.

По его словам, основное внимание уделяли ремонту и обустройству укрытий, увеличению количества мест в них.

«На сегодняшний день в 417 школах из 420 есть укрытия, в них нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест», - добавил Кличко.

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