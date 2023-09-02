Польский хирург сделал сложную операцию шестерым украинским защитникам, чтобы вернуть им слух

Известный польский хирург специально прибыл в Украину, чтобы восстановить слух украинским военным, которые получили контузию.

Источник фото: Первое медицинское объединение Львова

Ведущий польский врач-оториноларинголог Казимеж Немчик прибыл в Украину в Национальный реабилитационный центр «Незламные» с целью совместной операционной деятельности с украинскими специалистами для военнослужащих, пострадавших от контузий, с целью восстановления их слуха, - сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Отмечается, что это не единственный визит профессора в реабилитационный центр, и он отдал большое предпочтение помогать как можно большему количеству лиц, пострадавших в результате минно-взрывных травм. Казимеж Немчик также выразил желание помочь украинским коллегам во внедрении новейших методов оториноларингологической хирургии.

«Только за два дня визита Казимеж Немчик вместе с нашими специалистами прооперировал шестерых украинских защитников. Все они имеют контузии, в результате которых их барабанная перепонка лопнула и воины частично или полностью потеряли слух», – говорится в сообщении.

Пациентам медики сделали тимпанопластику - операцию по восстановлению положения косточек среднего уха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.