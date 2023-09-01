Собирала средства якобы на тепловизор для ВСУ: на Днепропетровщине разоблачили несовершеннолетнюю мошенницу

По данным полиции, 17-летняя девушка выманивала деньги у неравнодушных граждан и тратила их на собственные нужды.

В Днепропетровской области 17-летняя девушка под видом сбора средств на ВСУ присвоила почти 50 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В одном из популярных мессенджеров девушка организовала сбор средств на тепловизор для военных. Таким образом, девушка выманивала деньги у неравнодушных граждан и тратила их на собственные нужды. В ходе следственных действий правоохранители установили, что несовершеннолетняя аферистка собрала почти 50 тисяч.

В ходе следственных мероприятий правоохранители установили пострадавших из разных уголков страны, которые переводили суммы от 300 до 3000 гривен. Вина фигурантки подтверждается собранными вещественными доказательствами, допросом свидетелей и другими следственными действиями.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

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