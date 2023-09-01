Повышение оплаты труда, безопасность и качество: Кабмин планирует трансформировать образовательный процесс

По словам Дениса Шмыгаля, уже есть конкретные наработки, которые до конца года будут представлены.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над системной трансформацией образовательного процесса. Об этом он сказал во время заседания правительства 1 сентября.

По его словам, речь идет о пяти направлениях.

«Улучшение уровня навыков образовательных менеджеров. Повышение престижа, оплаты труда, навыков и умений украинских педагогов. Современное содержание и смыслы образования на основе НУШ. Обновлена система и сеть для равного доступа всех детей к качественному образованию. Новое образовательное пространство: его безопасность и качество по новым стандартам», - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что у Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки уже есть конкретные наработки, которые до конца года будут презентованы.

Ранее сообщалось, что Зеленский презентовал образовательную «Мрію» – новое приложение для учителей, детей и родителей.

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