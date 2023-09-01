Підвищення оплати праці, безпека та якість: Кабмін планує трансформувати освітній процес

За словами Дениса Шмигаля, вже є конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу. Про це він сказав під час засідання Уряду 1 вересня.

За його словами, мова йде про п’ять напрямів.

«Покращення рівня навичок освітніх менеджерів. Підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів. Сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ. Оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти. Новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами», — сказав Шмигаль.

Також він додав, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки вже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані.

Раніше Зеленський презентував освітню «Мрію» – новий застосунок для вчителів, дітей та батьків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.