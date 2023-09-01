Як подати заяву про бажання отримувати документи через Е-кабінет платника

Потрібно заповнити та надіслати заяву за формою.

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили як подати заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет платника.

Для цього потрібно:

Зайти на сторінку Електронного кабінета платника. Авторизуватися з електронним ключем. Заповнити та надіслати заяву за формою.

Також ми писали, що ДПС оновила довідники податкових пільг. У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів.

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