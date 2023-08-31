ДПС оновила довідники податкових пільг

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів.

Фото: zt.tax.gov.ua

Державна податкова служба України оновила довідники податкових пільг. Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Зазначається, що станом на 31 серпня оновили:

- Довідник податкових пільг №119/1, що є втратами доходів бюджету,

- Довідник інших податкових пільг №119/2.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початок та кінець дії пільг.

Раніше у ДПС повідомляли, чи встановлено для осіб з інвалідністю ІІІ групи окрему податкову соціальну пільгу.

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