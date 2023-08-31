ГНС обновила справочники налоговых льгот

В справочниках предоставлен список льгот по налогу на прибыль, платы за землю, НДС, акцизному налогу, налогу на недвижимое имущество, местным налогам и сборам.

Фото: zt.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба обновила справочники налоговых льгот. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН.

Отмечается, что на 31 августа обновили:

- Справочник налоговых льгот №119/1, являющийся потерями доходов бюджета,

- Справочник других налоговых льгот №119/2.

В справочниках предоставлен перечень льгот по налогу на прибыль, платы за землю, НДС, акцизному налогу, налогу на недвижимое имущество, местным налогам и сборам, а также начало и конец действия льгот.

Ранее в ГНС сообщили, установлена ли для лиц с инвалидностью ІІІ группы отдельная налоговая социальная льгота.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.