ГНС обновила справочники налоговых льгот

Государственная налоговая служба обновила справочники налоговых льгот. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН.
Отмечается, что на 31 августа обновили:
- Справочник налоговых льгот №119/1, являющийся потерями доходов бюджета,
- Справочник других налоговых льгот №119/2.
В справочниках предоставлен перечень льгот по налогу на прибыль, платы за землю, НДС, акцизному налогу, налогу на недвижимое имущество, местным налогам и сборам, а также начало и конец действия льгот.
Ранее в ГНС сообщили, установлена ли для лиц с инвалидностью ІІІ группы отдельная налоговая социальная льгота.
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