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  1. В Украине

Установлена ли для лиц с инвалидностью ІІІ группы отдельная налоговая социальная льгота: ответ ГНС

10:51, 31 августа 2023
Лица с инвалидностью ІІІ группы по детству в НКУ не указаны как отдельная льготная категория, но в случае соблюдения установленного уровня зарплаты имеют право на НСЛ на общих основаниях.
Установлена ли для лиц с инвалидностью ІІІ группы отдельная налоговая социальная льгота: ответ ГНС
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Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, установлена ли для лиц с инвалидностью ІІІ группы отдельная налоговая социальная льгота.

Предоставление налоговых социальных льгот предусмотрено ст. 169 НКУ.

Согласно пп. «г» пп. 169.1.3 НКУ с учетом норм абзаца первого пп. 169.4.1 НКУ плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ, для такого налогоплательщика, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства, кроме лиц с инвалидностью, льгота которым определена пп. "б" пп. 169.1.4 НКУ (лиц с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).

Подпунктом 169.4.1 НКУ определено, что налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

Таким образом, налогоплательщики – лица с инвалидностью ІІІ группы с детства в НКУ не указаны как отдельная льготная категория, но в случае соблюдения установленного уровня заработной платы имеют право на налоговую социальную льготу, которая предоставляется в виде уменьшения суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере, что в 2021 году равно 1135,00 грн при предельном доходе 3180,00 грн, в 2022 году - 1240,50 грн при предельном доходе 3470,00 грн, в 2023 году - 1342,00 грн ,00 грн.

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