Резников в ближайшее время может уйти в отставку – СМИ

По данным СМИ, должность главы Минобороны может занять Рустем Умеров.

Министра обороны Украины Алексея Резникова в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Рада может рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.

Нардеп Ярослав Железняк также сообщил, что Резникова отправят в отставку.

По его данным, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании.

Напомним, ранее Министр обороны Алексей Резников пообещал уйти в отставку, если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся. Накануне несколько изданий опубликовали совместное расследование о том, что якобы Минобороны закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной цене.

Также сообщалось, что Резников заявил, что уйдет в отставку после победы Украины.

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