Резніков найближчим часом може піти у відставку – ЗМІ

За даними ЗМІ, посаду очільника Міноборони може зайняти Рустем Умєров.

Міністра оборони України Олексія Резнікова найближчим часом може піти у відставку. Про це повідомляє УП з посиланням на свої джерела.

Як пише видання, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Рада може розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

Нардеп Ярослав Железняк також повідомив, що Резнікова відправлять у відставку.

За його даними, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Раніше ми писали, що Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо звинувачення у закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Напередодні кілька видань опублікували спільне розслідування про те, що нібито Міноборони закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною ціною.

Також повідомлялося, що Резніков заявив, що піде у відставку після перемоги України.

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