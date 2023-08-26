Резніков: Якщо виявиться, що Міноборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, йду в відставку

Міністр оборони відреагував на звинувачення у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових і запропонував парі.

Фото: vgorode.ua

Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо звинувачення у закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Напередодні кілька видань опублікували спільне розслідування про те, що нібито Міноборони закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною ціною.

Олексій Резніков запропонував парі і заявив, що готовий залишити посаду, якщо це підтвердиться. Про це пише "Бабель".

«Я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 000 літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку», – заявив він.

Однак, за його словами, якщо 180 тисяч курток виявляться зимовими, він пропонує піти з посад своїм опонентам, які звинуватили Міноборони.

Резніков наголосив, що під час розбору ситуації його відомство надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, мовляв, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільств.

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