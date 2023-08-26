Пенсії в Україні: хто може розраховувати на доплати 150-250 гривень

Пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей до 18 років, отримують відповідну надбавку до пенсії.

Попри повномасштабну війну, багато українців можуть розраховувати на різні надбавки, підвищення та доплати до основного розміру пенсії.

Доплата за донорство

Сьогодні доплата, яка призначається відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компоненти", становить 258,90 гривні на місяць. Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму збільшення збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).

Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Надбавка за надстаж

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Отже, максимальний розмір доплати – 20,93 грн. за 1 додатковий рік стажу. Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 209 гривень.

Надбавка за дітей

Цю надбавку нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років.

По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України “Про пенсійне забезпечення” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Для отримання такої надбавки необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії.

А також додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Раніше ми писали, що в Україні рекордно зменшилась кількість пенсіонерів.

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