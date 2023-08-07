В Україні рекордно зменшилась кількість пенсіонерів

За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб.

Кількість пенсіонерів в Україні за другий квартал скоротилася на 140 тисяч, це найбільший показник з початку війни. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Від початку війни пенсіонерів в Україні стало менше на 288 тисяч, а тому відповідний показник за другий квартал складає майже половину від загальної кількості.

"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Як нагадують в Опендатабот, загалом щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.

За інформацією ПФУ, від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. При цьому, в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві – середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині – 4023,42 гривень, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві – 7190,4 гривень, на третину більше за середню виплату по Україні.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині – 886 тисяч, на другому місці Київ – 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина – 725 тисяч.

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